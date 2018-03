publié le 27/05/2016 à 06:30

Kinder a eu l'idée de modifier un peu ses célèbres emballages de barres chocolatés à l'effigie d'enfants. Pour l'Euro 2016, elle a remplacé les bambins habituels par des photos de joueurs de l'équipe allemande, quand ils étaient enfants. Un choix qui n'a pas du tout plu aux militants de Pegida, un groupuscule d'extrême droite. En cause, le caractère multiculturel de certaines images. On trouve en effet des photos d'Ilkay Gündogan et de Jerome Boateng, originaires de Turquie et du Ghana.



Une indignation qui a donné lieu à une avalanche de commentaires racistes. An choix, pour les plus soft : "Peut-on vraiment acheter ça ? C'est une blague ?", ou, "Rien ne les arrête !" C'est sur la page facebook "Pegida du Bade-Wurtemberg" qu'a eu lieu le lynchage. Elle a depuis été supprimée, mais la BBC est parvenue à prendre une capture d'écran. Pegida est un mouvement anti-islam né en dans la ville de Dresde en ex-Allemagne de l'Est. Après avoir pris de l'ampleur en 2015, le mouvement s'est un peu tassé, mais reste actif sur les réseaux sociaux.



Une condamnation unanime

Le président de la fédération allemande, Reinhard Grindel, a condamné ces propos. Il a estimé que les joueurs visés étaient "l'un des meilleurs exemples d'une intégration réussie". Il a aussi ajouté :"Des millions d'Allemands sont fiers de cette équipe (...) ce qui compte, c'est la performance." Ferrero, le propriétaire de Kinder, lui a aussi emboîté le pas, expliquant :" Nous rejetons toute xénophobie et toute discrimination. Nous n'acceptons rien de tel au sein de notre communauté Facebook". Puis les internautes ont pris le relais. Une pluie de Tweets sont venus moquer les commentaires intolérants de Pegida.

Natürlich gibt es jetzt auch eine Sonderedition für alle Rassisten #Kinderschokolade pic.twitter.com/AEvVLfaaj4 — 11FREUNDE_de (@11Freunde_de) 25 mai 2016