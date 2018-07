publié le 27/12/2017 à 07:02

L'enquête sur la collision entre un autocar et un TER qui a causé la mort de six collégiens le 14 décembre dernier à Millas, ne permet pas pour le moment de déterminer les circonstances de l'accident.



C'est ce que les autorités ont précisé aux familles qui ont été reçues hier à la mairie de Saint-Féliu d'Avall dans les Pyrénées-Orientales pour les aider dans leurs démarches administratives notamment. Erreur humaine ou défaillance technique, la question reste posée même si les enquêteurs ont acquis une certitude.

En effet, hier le procureur de Marseille a écarté une piste. Il affirme qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les médicaments pris par la conductrice et l'accident. Une déclaration qui conforte tous ceux qui défende la conductrice, toujours mise en examen. Ils sont plus de 34.000 à avoir signé une pétition en soutien.

Faits divers - Deux automobilistes et une fillette de 4 ans sont décédés dans une collision entre deux véhicules survenue cette nuit sur l'A6, dans le sens Paris-Lyon. Un garçon de 13 ans est très sérieusement touché. L'une des deux voitures avec un homme de 69 ans seul au volant, roulait à contre-sens.



Isère - Une marche blanche en mémoire de Maëlys aura lieu cet après-midi à 15 heures à Pont de Beauvoisin, la commune où la fillette a disparu il y a 4 mois jour pour jour. Mis en examen, Nordhal L. nie toujours les faits.



Transports - Nouveau dysfonctionnement à la SNCF. Le trafic à la gare Saint-Lazare a été interrompu pendant plus de trois heures hier. En cause, un défaut électrique qui a affecté plus de 2.500 voyageurs.



Santé - Le tribunal de Saint-Gaudens en Haute-Garonne a débouté hier une quarantaine de patients souhaitant obtenir du laboratoire Merck la livraison de l'ancienne formule du Lévothyrox.



Travail - Selon le Canard enchaîné, le gouvernement envisage de durcir les conditions de contrôle des chômeurs. Le journal, qui a pu consulter une note confidentielle du ministère du Travail, affirme qu'en cas de recherche insuffisante ou de refus d'offre raisonnable d'emploi ou de formation, l'allocation pourrait être baissée de moitié plus rapidement, voire supprimée pendant deux mois.



Rugby - Le président de la Fédération française Bernard Laporte va officialiser le remplacement par Jacques Brunel de Guy Novès au poste de sélectionneur du XV de France. La dernière série de six défaites et d'un nul en clôture des tests de novembre aura donc été fatale à l'ancien manager toulousain.



Football - Harry Kane est devenu le meilleur buteur de l'année civile 2017 grâce à un triplé hier avec Tottenham. Celui que l'on surnomme "Hurrykane", qui veut dire "ouragan" en anglais, a inscrit 56 buts cette année en club et sélection contre 54 seulement pour Lionel Messi.