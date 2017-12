publié le 22/12/2017 à 04:30

Si l'information relayée par plusieurs médias, dont le JDD, Midi Olympique et L'Équipe, est confirmée, il s'agirait là d'une première dans l'histoire du rugby français. Jamais auparavant un sélectionneur du XV tricolore n'a été remplacé au cours de son mandat. A quelques semaines du début du Tournoi des six nations, le président de la Fédération Française de Rugby Bernard Laporte aurait déjà pris la décision d'écarter Guy Novès, après deux ans de mauvais résultats à la tête de l'équipe de France.



Bernard Laporte doit officiellement communiquer le 27 décembre sur l'avenir du sélectionneur des Bleus, qui viennent d'aligner six défaites (dont cinq en test-matches) et un match nul, contre le Japon en clôture des tests de novembre (23-23). Selon le JDD, Novès, intronisé après la Coupe du monde 2015 et qui présente le plus mauvais bilan pour un sélectionneur français à mi-mandat (quatorze revers et un nul en vingt-deux matches), "a appris la nouvelle ce jeudi, mais pas de manière officielle". Ses adjoints, Yannick Bru (avants) et Jean-Frédéric Dubois (arrières), seront également limogés.

Midi Olympique et L'Équipe annoncent également le prochain remplacement de Novès, âgé de 63 ans et choisi par le prédécesseur de Laporte, Pierre Camou, par Brunel. Le manager de Bordeaux-Bègles, qui fêtera ses 64 ans le 14 janvier, a été l'adjoint de Laporte, chargé des avants, lorsque ce dernier était le sélectionneur du XV de France (2000-2007). Brunel, qui avait fermement démenti le 4 décembre, lors d'un point presse de Bordeaux-Bègles, la rumeur l'envoyant à la tête des Bleus, a ensuite entraîné Perpignan, avec qui il a été champion de France en 2009. Puis l'Italie (2011-2016), avant de rejoindre à l'été 2016 Bordeaux-Bègles, d'abord comme adjoint puis comme entraîneur principal à partir de cet été.

"Réunir les forces vives du rugby français"

Plusieurs noms sont cités par la presse pour être ses adjoints: Franck Azéma (Clermont), Pierre Mignoni (Lyon) et Fabien Galthié (Toulon) pour les arrières, Sébastien Bruno (Toulon), Patrice Collazo (La Rochelle) et Jacques Delmas (sans club) pour les avants. Soit des entraîneurs sous contrat (sauf Delmas). Laporte a prévu de rencontrer d'ici le 27 décembre Paul Goze, le président de la Ligue nationale de rugby (LNR), qui gère le secteur professionnel, "afin de réunir toutes les forces vives du rugby français autour de l'Équipe de France", selon un communiqué publié jeudi.



Novès possède le plus beau palmarès du rugby français, avec dix titres de champion de France et quatre Coupes d'Europe remportés à la tête du Stade Toulousain. Sa position était devenue extrêmement fragile après les tests de novembre, où les Bleus ont connu trois défaites pour un match nul alors que Laporte lui avait fixé l'objectif de remporter trois victoires. À la suite de l'historique match nul concédé face au Japon, le 25 novembre, le président de la Fédération s'était donné "quinze jours pour trancher". Il avait ensuite demandé à son bras droit, Serge Simon, de mener un audit auprès des présidents et entraîneurs des clubs pourvoyeurs d'internationaux pour effectuer une radiographie des maux Bleus. Ces derniers seront réunis à Marcoussis (Essonne) le 21 janvier, le groupe retenu pour le Tournoi devant être annoncé quelques jours plus tôt.