Le journal de 6h30 : le service national fait son retour

publié le 27/06/2018 à 07:08

Cette promesse de campagne d'Emmanuel Macron va être détaillée ce mercredi 27 juin. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, l'a annoncé dès mardi 26 juin sur RTL : ce sera un service d'un mois obligatoire autour de l'âge de 16 ans.



Édouard Philippe annoncera, mercredi 27 juin, en Conseil des ministres de "grandes orientations" avant une consultation à partir de l'automne avec les organisations de jeunesse. Selon les informations de RTL, le mois obligatoire comprendra 15 jours de formation théorique, par exemple sur les gestes de premiers secours. Puis 15 jours d'engagement associatif. On est bien loin en tout cas des 3 à 6 mois prévus au départ.

Benjamin Griveaux a aussi confié : "La consultation s'ouvrira à partir de l'automne pour voir avec les organisations de jeunesse, les jeunes eux-mêmes, comment on peut construire les choses qui soient à la fois le moyen de recréer ce creuset républicain, ce moment autour de la nation".

À écouter également dans ce journal :

Football : L'Argentine s'est qualifiée de justesse hier soir en battant le Nigéria 2-1. Les Bleus, eux, se sont contentés d'un triste match nul 0-0 face au Danemark. Ils se rencontreront samedi 30 juin à 16h. Les hommes de Didier Deschamps ont été transparents. Mais terminent malgré tout premiers de leur groupe.



Fait divers : un mois exactement que Théo a disparu du côté de Lens. Ce jeune de 14 ans s'est volatilisé après une soirée en discothèque. Il n'avait pas de papiers d'identité, son téléphone portable est coupé. Sa famille a proposé une récompense, elle a fait appel à un hypnotiseur, sans succès...



International : c'est bientôt la fin de la galère pour les réfugiés du Lifeline. Le navire qui transporte plus de 230 personnes doit accoster à Malte, en échange, six pays dont l'Italie et la France ont accepté de prendre en charge chacun une partie des réfugiés