Procès Jawad Bendaoud : "Je préfère prendre six ans et que la vérité soit faite"

Cette cinquième journée d'audience aura connu de nombreux remous. Jawad Bendaoud, surnommé le "logeur de Daesh", est jugé depuis mercredi 24 janvier pour avoir hébergé des jihadistes du 13-Novembre. "Je devais toucher 150 euros. Mais même avec trois zéros, pour 150.000, je n'aurais pas hébergé des terroristes", a-t-il déclaré à la 16ème chambre du tribunal correctionnel, tout en continuant d'affirmer qu'il ne connaissait pas l'identité de ses hôtes.



Et de renchérir : "Je préfère prendre six ans et que la vérité soit faite, plutôt qu'être relaxé et toujours être pris pour un menteur, être interrogé dans la rue". Jugé pour "recel de malfaiteurs terroristes", ce délinquant multirécidiviste encourt six ans de prison. Ce lundi, le tribunal s'est intéressé à la personnalité des prévenus : Jawad Bendaoud donc, et Mohamed Soumah, accusé lui d'avoir joué les intermédiaires avec les terroristes du 13 novembre.

Une séance marquée par une vive altercation entre les deux hommes, qui a entraîné une suspension d'audience en fin d'après-midi.

Jawad Bendaoud, un profil complexe

La justice a donc examiné la personnalité des deux prévenus. Jawad Bendaoud est le troisième de cinq enfants. Sa famille est originaire du Maroc ; son père a été restaurateur et formateur en bâtiment, et sa mère assistante maternelle. "Tous mes frères ont bien réussi", a-t-il expliqué. L'aîné est mécanicien pour Airbus, un autre gère une boutique d'antiquité.



Le prévenu a eu "une scolarité laborieuse", selon l'étude de personnalité. À 20 ans, il est entré dans une spirale carcérale. Il ne souffre, selon les experts, d'aucune pathologie psychiatrique, mais présente "une intolérance à la frustration".

Le lourd passé carcéral de Mohamed Soumah

Mohamed Soumah, également jugé pour "recel de malfaiteurs", pour son rôle d'intermédiaire, est entré en prison pour la première fois à 16 ans. À 28 ans, il a passé neuf en détention, notamment pour des faits de vol avec violence, et des violences contre personne dépositaire de l'autorité publique. "C'est un cercle vicieux. Il faut en sortir", a-t-il dit à la présidente.



Il a évoqué ses relations avec ses frères et sœurs. "Moi, j'avance à gauche. Mon petit frère et ma petite sœur, j'aimerais qu'ils avancent à droite". Et la présidente de répondre, en souriant : "Je préférerais tout droit !". Le procès reprendra mardi 30 janvier à 13h30 avec l'audition d'une vingtaine de parties civiles.

