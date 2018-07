Le journal de 18h : une princesse saoudienne et son garde du corps séquestrent un artisan

Un artisan a porté plainte pour violences contre une princesse saoudienne. Alors qu’il venait faire des travaux dans son appartement de la très huppée avenue Foch dans le 16e arrondissement de Paris, le malheureux a été frappé, ligoté et menacé d’une arme pour avoir pris une photo de la pièce à rénover. Selon le récit que le plombier a fait aux policiers, la princesse* a prétendu que l’homme n’avait pas le droit de prendre un cliché de son appartement et pensé qu’il allait remettre la photo à la presse.

Le garde du corps de la princesse lui aurait fait endurer un calvaire pendant quatre heures. Il a fallu l’intervention d’un autre garde du corps pour que l’artisan soit libéré. La princesse saoudienne a quand même réclamé une photocopie de sa pièce d’identité et lui a interdit l’accès "à vie" de ce quartier chic de Paris.

À écouter également dans ce journal

- Le jeune radicalisé de 18 ans à l'origine de soupçons d'attentat à l'université de Rouen a été arrêté en Bulgarie alors qu'il était en route vers la Turquie.

- Le projet de budget pour 2017 a été présenté en Conseil des ministres, avec l’objectif de ramener le déficit de l’État à 2,7% du PIB. Mais les critiques fusent, notamment de la part de l’opposition.

- Christiane Taubira a été reçue à l’Élysée par François Hollande en compagnie des familles des mineurs qui ont participé à la grande grève de 1948 réprimée dans la violence par un gouvernement socialiste.



- Pour la première fois, un bébé a été conçu avec trois ADN. L'objectif était d'éviter que la maman transmette une maladie génétique à son enfant. L'opération a eu lieu au Mexique car elle est interdite aux États-Unis.

- Au procès Air France, le parquet a réclamé 2 à 4 mois de prison avec sursis pour les 5 salariés qui étaient jugés pour violence sur un DRH jusqu'à lui arracher sa chemise.



* La princesse en question dans cet article porte le même nom que la fille de l'ex-roi saoudien Khaled ben Abdulaziz Al Saoud mais il ne s'agit en rien de cette dernière, malgré ce que pouvait laisser penser la version précédente de notre article. Nous prions la personne ainsi visée et nos lecteurs de nous excuser de cette confusion.