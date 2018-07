publié le 27/04/2016 à 18:55

Salah Abdeslam est en France. L'ancien homme le plus recherché d'Europe, unique survivant des commandos meurtriers du 13 novembre 2015, a été transféré depuis la Belgiquece mercredi 27 avril dans la matinée. Il est arrivé par hélicoptère. Cet après-midi, il a été entendu par la justice et notamment par le juge Tessier, en charge de l'enquête. Sa mise en examen doit être officialisée aujourd'hui.



Le terroriste présumé, qualifié de "petit con" par son avocat Sven Mary, va être incarcéré dans la plus grande prison d'Europe à Fleury-Mérogis (Essonne). Il sera dans une cellule ultrasécurisée de 11 m², vidée de tout objet pour éviter qu'il ait l'occasion de mettre fin à ses jours. Salah Abdeslam sera très surveillé. Une caméra a été installée dans sa cellule, une première en France qui soulève des questions. Elle ne filmera que quand la justice donnera son accord. En outre, Salah Abdeslam sera seul dans son couloir, afin d'éviter qu'il soit en contact avec d'autres prisonniers.



À écouter également dans ce journal

- L'adolescent de 16 ans interpellé mardi sur l'île d'Oléron a avoué avoir tué Alexia, retrouvée morte asphyxiée il y a quelques semaines. Il était scolarisée avec la jeune fille de 15 ans. Il évoque une dispute qui a très mal tourné. Un déchaînement de violence s'en serait suivi. Selon les premiers éléments, il aurait agi seul, sur fond de querelle amoureuse.

- La route Centre-Europe Atlantique, tristement surnommée "route de la mort", a fait deux nouvelles victimes. Deux Allemands ont perdu la vie après avoir percuté un poids lourd, à seulement quelques centaines de mètres de l'endroit où douze Portugais sont morts dans un autre accident dramatique le 24 mars.



- Les intermittents du spectacle font monter la pression sur les négociations en cours portant sur leur régime d'assurance chômage. Des théâtres sont occupés dans plusieurs villes comme Strasbourg, Lille, Montpellier ou encore Caen. A Paris, le théâtre de l'Odéon demeure bloqué. Les manifestants, déterminés, se réjouissent et appellent à une généralisation du mouvement.



- J-100 avant le début des Jeux olympiques de Rio de Janeiro. Le monde du sport tricolore est réuni ce mercredi soir au palais de Chaillot à Paris. Quelque 800 personnes, notamment des athlètes et des ministres, se sont donnés rendez-vous. On en sait plus sur la tenue que porteront les sportifs français lors de la cérémonie d'ouverture : elle sera aux couleurs du drapeau français, avec polo blanc, trench marine, crocodile tricolore sur le coeur, veste imperméable (on sera alors en plein hiver au Brésil)... Par ailleurs, le porte-drapeau de la France sera connu le 24 juillet à 19h30. Il sera désigné par 52 athlètes représentant les 26 fédérations engagées à Rio. Teddy Riner est l'un des favoris pour succéder à Laura Flessel-Colovic.



- Demi-finale aller de la Ligue des champions ce soir (20h45) entre l'Atlético Madrid et le Bayern Munich. La défenseur de fer des Matelassiers se mesure à la force de frappe impressionnante des Bavarois. Match dans le match aussi entre l'attaquant madrilène Antoine Griezmann, nouvelle coqueluche des Bleus, et le feu follet du Bayern Franck Ribéry, qui a retrouvé tous se moyens.