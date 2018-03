publié le 27/04/2016 à 07:30

C'est l'un des événements de cette année 2016. Moins d'un mois après la fin de l'Euro 2016, qui se déroule du 10 juin au 10 juillet en France, les passionnés de sport vont se plonger pour deux nouvelles semaines intensives de compétition. Rio de Janeiro, qui accueille les Jeux olympiques d'été du 5 au 21 août, va ainsi devenir la première ville d'Amérique du sud à accueillir pareille compétition.



Et à J-100 de cet événement, de nombreux sportifs français ont répondu à l'appel de la première radio de France. Teddy Riner, Florent Manaudou, Renaud Lavillenie et bien d'autres vont en effet livrer leur ressenti sur le "répondeur olympique RTL". Le principe ? Un répondeur, la voix d’Isabelle Langé, journaliste spécialisée à RTL, et celles de nombreux sportifs français renommés qui viendront donner de leurs nouvelles et s'exprimer sur leur préparation à quelques semaines des Jeux olympiques.

Lors des derniers Jeux olympiques de Londres en 2012, les Français avaient glané 35 médailles, dont 11 en or. Ils tenteront de faire mieux alors que Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), estime le potentiel de la délégation tricolore à "40 médailles, dont 12 à 15 en or".

Suivez la journée spéciale en direct

22h15 - Merci de nous avoir suivi et d'avoir écouté le "répondeur olympique RTL" tout au long de la journée.



22h00 - Elle n'est pas la plus renommée des sportives françaises, pourtant elle est une référence dans son domaine. Pénélope Leprevost sera l'une des cavalières de l'équipe de France de saut d'obstacle à Rio de Janeiro. "Après une expérience aux Jeux Olympiques de Londres, mauvaise mais expérience quand même, j'ai un peu plus idée de ce que c'est. J'espère être meilleure que la dernière fois. Surtout que cette année on va être au village olympique, donc on est très impatient et très content que ça arrive", glisse-t-elle.

> Télécharger "Après Londres, j'espère être meilleure que la dernière fois", déclare Pénélope Leprevost Crédit Image : CHARLY TRIBALLEAU / AFP | Crédit Média : RTL | Durée : 01:00 | Date : 27/04/2016

20h30 - Qui sera le porte-drapeau de la délégation française le 5 août prochain, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2016 à Rio de Janeiro ? Si le nom de l'heureux élu sera officiellement dévoilé dimanche 24 juillet, Teddy Riner se verrait bien tête de file de la délégation tricolore. "Je pense que j'ai mes chances. On verra bien. Une chose est sûre, j'aimerais bien que ce soit moi et vivre ce moment avec la délégation française. Être porte-drapeau d'une délégation, c'est un honneur et c'est quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie".



19h04 - Il sera très clairement le grand favori de sa discipline. Recordman du saut en hauteur, Renaud Lavillenie est impatient à 100 jours des Jeux Olympique. "Je reviens tout juste d'un stage en Californie où j'ai pu prendre le soleil et m'entraîner intensément (...) J'ai hâte déjà d'être au championnat de France, puis d'Europe avant ce fameux mois d'août que nous attendons tous", explique Renaud Lavillenie qui "espère que l'or va couler à flot".



> Télécharger Renaud Lavillenie "espère que l'or va couler à flot" Crédit Image : AFP/F.Fife | Crédit Média : RTL | Durée : 01:00 | Date : 27/04/2016

18h44 - Le nom du porte-drapeau tricolore pour les Jeux Olympiques de Rio sera dévoilé le 24 juillet. Selon nos informations, cette nouvelle sera révélée après l'arrivée du Tour de France aux alentours de 19h30. En 2012, Laura Flessel avait eu cet honneur succédant ainsi à Tony Estanguet.



Via @Pitchs22:c'est bien le 24 juillet que sera annoncé nom du porte ¿¿ @FranceOlympique #RTLRio2016.Indiscrétion: à 19h30.Ok avec @letour ¿ — Christian Ollivier (@c_ollivier_rtl) 27 avril 2016

17h25 - "Je vous donne rendez-vous le 20 août pour nous soutenir car c'est tous ensemble que l'on gagnera cette belle médaille d'or à JO". Gwladys Épangue a pris note avant les Jeux Olympique de Rio alors que la préparation est encore longue pour la championne du monde de taekwondo. "Je vais d'abord passer par les championnats d'Europe à Montreux au mois de mai et ensuite on va attaquer la préparation pour les Jeux. On va aller à cuba et dans plein d'autres pays pour essayer de se préparer le mieux possible".

> Télécharger "C'est tous ensemble que l'on gagnera la médaille d'or", clame Gwladys Épangue Crédit Image : AFP / Archives, Jun Yeon-Je | Crédit Média : RTL | Durée : 00:49 | Date : 27/04/2016

16h20 - Quelles stars du ballon rond seront présentes à Rio de Janeiro ? Si chaque sélection ne peut retenir que trois joueurs âgés de plus de 23 ans, certains poids lourds du football pourraient malgré tout être présents lors de ces Jeux Olympiques. Neymar a déjà dit qu'il porterait les couleurs du Brésil alors que Thiago Silva, David Luiz, Lionel Messi ou Angel Di Maria pourraient aussi créer la surprise.



15h04 - "C'est plus qu'une médaille, c'est une concrétisation". Pauline Ferrand-Prévot, qui a récemment officialisé sa relation avec Julien Absalon, espère bien marquer de son empreinte les Jeux Olympiques de Rio. "J'espère être prête pour cet objectif majeur qui représente beaucoup pour moi. Les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans, c'est une grosse échéance et j'espère être prêtre le jour J. C'est vraiment un rêve de ramener une médaille olympique et le jour où j'arrêterai ma carrière, j'aurai l'impression d'avoir vraiment échoué si je n'ai pas de médaille olympique", confie la Française de 24 ans qui voit aussi l'occasion de mettre en lumière le cyclisme féminin alors que la "médiatisation est très faible".





> Télécharger Une médaille olympique serait "une concrétisation", explique Pauline Ferrand-Prévot Crédit Image : AFP | Crédit Média : RTL | Durée : 00:56 | Date : 27/04/2016

12h13 - "C'est la dernière ligne droite avant les Jeux Olympiques. Il y a plein de choses qui me sont arrivés ces derniers temps, je viens d'être papa, donc j'ai encore plus d'énergie et de joie pour me lancer dans la préparation olympique (...) J'ai déjà hâte d'être à tout ça mais il faut déjà terminé la saison avec le Paris Saint-Germain. Il reste beaucoup d'échéances. 100 jours, c'est long et court en même temps", confie Nikolas Karabatic qui rêve d'une "nouvelle médaille d'or qui serait vraiment historique".

> Télécharger "100 jours, c'est long et court en même temps", dit Nikolas Karabatic Crédit Image : AFP/J.Nackstrand | Crédit Média : RTL | Durée : 02:38 | Date : 27/04/2016

10h03 - "La dernière ligne droite est en place et on va bientôt mettre en place des compétitions d'entraînement. Ça me rappelle beaucoup mes premiers Jeux Olympiques, à Londres. J'espère qu'il y aura encore plus de médailles pour la France", déclare Florent Manaudou.

> Télécharger "J'espère qu'il y aura encore plus de médailles pour la France", confie Florent Manaudou Crédit Image : CHRISTOPHE SIMON / AFP | Crédit Média : RTL | Durée : 01:25 | Date : 27/04/2016

8h00 - "Hâte que les Jeux arrivent, je n'en peux plus", confie Teddy Riner sur le répondeur de RTL ! À 100 jours de l'ouverture des JO de Rio, fraîchement auréolé d'un nouveau titre européen, le judoka affirme avoir "de bonnes sensations" à l'approche de l'événement. "La pression commence à monter, on commence à faire les derniers réglages", explique le champion olympique 2012, huit fois champion du monde, plus que déterminé à décrocher une nouvelle médaille aux Jeux !

> Télécharger Teddy Riner se dit prêt pour Rio 2016 ! Crédit Image : AFP/VASILY MAXIMOV | Crédit Média : RTL | Durée : 01:08 | Date : 27/04/2016

7h30 - Calendrier, programme télé, chances de médaille française... Retrouver toutes les informations dans notre dossier spécial sur RTL.fr.



7h15 - À J-100 de l'Euro retrouver toutes les heures un sportif français au micro de RTL. Si le judoka français Teddy Riner ouvre le bal à 8 heures, il sera suivi par de nombreux autres prétendants olympiques. Florent Manaudou sera présent dès 10 heures, Pénélope Leprévost, cavalière renommée sur le circuit mondial s'exprimera à 11 heures avant Nikola Karabatic à 12 heures. Suivront Pauline Ferrand-Prévost, Gwladys Epangue, Astrid Guyart ou encore Renaud Lavillenie.