publié le 31/01/2017 à 18:43

La présidente du Front National a fait rémunérer sa chef de cabinet comme assistante parlementaire, autrement dit elle était payée par l'argent public mais elle travaillait pour le FN. Le Parlement réclame le remboursement de 340.000 euros avant ce soir minuit. "Je me battrai, je suis convaincue que je gagnerai contre le Parlement européen qui a agi en violation de toutes les règles de l'État de droit et du droit français", a accusé Marine Le Pen lors d'une conférence de presse.



Une première lettre a été envoyée le 9 décembre concernant le cas, le plus sérieux, de Catherine Griset. Dans ce cas, le recouvrement devrait commencer à partir du 1er février. Marine Le Pen s'est indignée que le recouvrement lui soit demandé "sans que la justice ait eu à se prononcer", sur cette affaire qui fait l'objet depuis mi-décembre d'une information judiciaire et qui touche d'autres eurodéputés FN.

À écouter également dans ce journal :

- Affaire Penelope Fillon : au total, la femme et les enfants de François Fillon ont touché près d'un million d'euros de salaire en argent public. Nouvelle révélation de l'hebdomadaire satirique, qui écorne un peu plus le candidat de la droite. Penelope Fillon a été rémunérée comme assistante parlementaire 15 ans et non pas 8 ans. Penelope Fillon n'aurait pas touché 500.000 euros mais bien 900.000 euros en tant qu'assistante parlementaire et collaboratrice de la Revue des deux mondes. Les enfants, eux, auraient touché 84.000 euros.

- Donald Trump doit nommer ce mardi 31 janvier le 9ème juge de la Cour Suprême. Depuis presque un an, la gardienne de la Constitution n'a plus que 8 membres, 4 conservateurs et 4 progressistes.



- À Loos, dans la banlieue de Lille, un père de famille a été poignardé à mort après une dispute avec son voisin qui avait pris l'habitude de se garer devant chez lui. Le ton est monté et le voisin a finalement sorti un couteau. Franck Antson a été tué sous les yeux de sa petite fille de 5 ans.



- Grande-Bretagne : le Parlement britannique a ouvert mardi les débats sur le projet de loi visant à autoriser le gouvernement à lancer les négociations de sortie de l'Union européenne, qui devrait sauf énorme surprise être adopté. Par ailleurs, les députés débattront le 20 février de la pétition qui réclamel'annulation de la visite de Donald Trump. Elle a déjà rassemblé 1,7 million de signatures.



- Tabac : les cigarettes fines sont priées de changer de nom. Les Vogue, Fines, Allure et Corset. Certaines marques de cigares et de cigarillos doivent aussi disparaître, comme les Café Crème, les Paradiso et les Punch. Par ailleurs, plus question d'utiliser le terme "slim" ou de mentionner des arômes de menthe ou de fruits. Tout cela est jugé bien trop glamour, trop attirant. Il s'agit notamment de protéger les jeunes.