Le journal de 18h : le G7 se transforme en G6+1

Pour la première fois de l’histoire, le rassemblement du G7 s’est achevé sans l’adoption d’un texte commun ce samedi 27 mai. La deuxième journée de réunion a mis en exergue les sujets qui fâchent. Si la lutte contre le terrorisme a rassemblé les points de vue, le réchauffement climatique et le commerce mondial engendrent des divergences. Isolé, Donald Trump est seul contre tous.



Pour résumer l'ambiance, dans les couloirs du G7, ce rendez-vous mondial a été rebaptisé le "G6 + 1" : il y a six pays et Donald Trump. La chancelière allemande Angela Merkel a regretté des "discussions pas satisfaisantes du tout", tandis qu’Emmanuel Macron s’est montré moins défaitiste : "il y a quelques semaines, on pensait qu’aucune discussion ne serait possible".

À écouter également dans ce journal

- Le président philippin Rodrigo Duterte était sous le feu des critiques samedi après avoir fait une blague sur le viol. Lors d'un discours prononcé vendredi dans un camp militaire, visant à soulever l'esprit patriote après l'imposition de la loi martiale dans le sud du pays, Rodrigo Duterte a annoncé que les militaires seraient autorisés à violer jusqu'à trois femmes.

- L’État islamique a revendiqué l’attentat qui a fait 28 morts parmi la communauté copte d’Égypte vendredi 26 mai.



- Une gigantesque panne informatique a paralysé le trafic dans les aéroports de Londres ce samedi.



- Les commerçants de la Baule ont manifesté aujourd’hui contre une décision de l’État qui a accorde 5 kilomètres de plage à Veolia.



- À la veille de la clôture du festival de Cannes, les derniers films ont été projetés ce samedi. Pour les commerçants Cannois, le Festival de Cannes 2017 aura été un très bon cru.



- Le second demi-final du Top 14 oppose actuellement le Racing à Clermont. La veille, le Stade Rochelais s’est incliné face à Toulon.



- De très nombreux angevins se sont déplacés à Paris pour assister à la finale de la Coupe de France face au PSG. Les Parisiens tenteront de devenir le club plus titré de cette compétition en emportant leur 11e Coupe de France.



- Jo-Wilfried Tsonga a remporté le modeste tournoi de Lyon face à Tomáš Berdych. Cette victoire dans un tournoi ATP 250 sur terre battue envoie cependant un bon signal à la veille de Roland-Garros.