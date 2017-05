publié le 27/05/2017 à 18:46

Le mois de mai bat tous les records de chaleur et ce n'est pas terminé. Dimanche 28 mai sera la journée la plus chaude de la semaine avec des températures de 7 à 13 degrés au dessus des normales de saison, ce qui est exceptionnel.



Hormis quelques entrées maritimes dans la matinée sur le Languedoc-Roussillon ainsi qu'un risque d'averses sur le relief des Alpes et du Jura dans l'après-midi, la journée s'annonce estivale, bien ensoleillée et chaude. Le vent d'autan se renforcera et approchera les 80 à 90 km/h en rafales sur les hauteurs du Tarn, 60 à 70 km/h en plaine toulousaine.

Les maximales vont varier entre 22 et 35 degrés. À Strasbourg, Nancy et Mont-de-Marsan, le thermomètre va grimper jusqu'à 35 degrés. 34 degrés à Bordeaux, 33 degrés à Paris, Lyon et Tarbes, 30 degrés à Toulouse et Nantes, 29 à Lille, 27 à Cannes et 22 à Brest où l'air sera plus respirable. Les températures minimales iront de 12 à 18 degrés, 20 en Aquitaine.

Averses et orages à l'ouest

Sur la Bretagne et la Basse-Normandie, le temps sera assez agité du matin au soir avec des nuages souvent menaçants et des averses parfois orageuses.



De l'Aquitaine aux Pays de Loire et aux frontières du nord, il y aura quelques passages nuageux, quelques gouttes près de la Manche le matin, mais le temps sera bien lumineux, voire ensoleillé.