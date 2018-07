publié le 30/10/2017 à 13:41

Le procureur de la République de Vesoul a ouvert une information judiciaire, suite à la disparition inquiétante d'Alexia Daval. Âgée de 29 ans, la jeune femme était partie faire un jogging sur le bord de la Saône, dans la commune de Gray-la-ville, samedi 28 octobre vers 9h. Toutes les pistes se referment une à une, excepté celle de l'enlèvement. Un appel à témoin a été lancé et la famille d'Alexia Daval est détruite par l'inquiétude. Dans le salon des parents de la jeune conseillère bancaire, chaque appel téléphonique provoque un sursaut. Amis et proches se manifestent pour réconforter les parents.



"Pourquoi nous, qu'est-ce qu’on a fait pour que ça nous arrive dans notre famille?", déplore Isabelle, maman de la jeune femme. Chacun tente de réfléchir a un détail qui pourrait donner une piste. La veille, Alexia avait participé à une soirée raclette en famille. Bonne humeur, échange de cadeaux... Alexia était en congé depuis quelques heures et la famille s'était réunie. Ses proches ne croient pas à la disparition volontaire. Le parcours que la jeune femme a utilisé est très fréquenté et dégagé. Une nouvelle battue avec 80 volontaires sera effectuée dans l'après-midi.

Un numéro d’appel est en place, qui répondra 24h sur 24h. Il s‘agit du 03 84 65 11 45.

