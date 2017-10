publié le 30/10/2017 à 11:37

"Nous allons supprimer le tirage au sort et mettre en place une nouvelle plateforme, plus simple, rapide, et accueillante", a écrit Édouard Philippe sur son compte Twitter. Le Premier ministre a présenté les différents volets des nouvelles mesures prises pour les universités, ce lundi 30 octobre. Fin du tirage au sort pour intégrer les filières les plus prisées des universités, mise en place d'une nouvelle plateforme... Le gouvernement tente de répondre aux critiques qui ont rythmé la rentrée scolaire en septembre dernier.



Le ministère débloque ainsi un plan d'un milliard d'euros sur cinq ans, dont 500 millions serviront à ouvrir de nouvelles places dans différentes filières d'étude. Parmi les nouveautés, les étudiants, qui dépendent actuellement d'un régime de sécurité sociale spécifique seront rattachés au régime général de la Sécurité sociale dès la rentrée 2018, a annoncé la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal.

"Notre système de sécurité sociale ne marche pas bien. Nous supprimerons la cotisation que (les étudiants) payent et nous transférerons au régime général la sécurité sociale des étudiants", a-t-elle déclaré lors de la présentation.

Découvrez les 20 mesures du #PlanEtudiants: orientation, nouvelles aides, fin du tirage au sort, personnalisation. Accompagnons la réussite! pic.twitter.com/zT17WR3Vks — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) 30 octobre 2017