publié le 29/10/2016 à 13:04

Soixante-dix ans après la libération des derniers Tsiganes en France pendant la Seconde guerre mondiale, François Hollande a reconnu la responsabilité de la France dans leur internement. "Le jour est venu et il fallait que cette vérité soit dite", a dit le président français. "La République reconnaît la souffrance des nomades qui ont été internés et admet que sa responsabilité est grande dans ce drame", a-t-il poursuivi lors d'une cérémonie d'hommage, où étaient présents plusieurs survivants.

Un hommage national leur est rendu ce samedi 29 octobre sur le site de l'ancien camp de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), le plus grand des 31 camps gérés par les autorités françaises. Entre 6.000 et 6.500 nomades y ont été internés. Une dizaine d'anciens internés assistaient à la cérémonie. L'État avait franchi un premier pas vers la reconnaissance de la participation de la France dans cet internement en juillet 2010, par la voix de l'ancien secrétaire aux Anciens combattants Hubert Falco.

À écouter également dans ce journal

- Un homme a été abattu par des policiers vendredi soir à Échirolles, près de Grenoble. Le procureur a confirmé la version des représentants des forces de l’ordre sur la présence d’une arme pour expliquer leur geste.

- À quelques jours de l’élection présidentielle américaine, Hillary Clinton se retrouve à nouveau dans le viseur du FBI, qui a relancé l’enquête sur les emails qui pourraient contenir des informations confidentielles dévoilées par la candidate démocrate.

- C’est le passage à l’heure d’hiver la nuit prochaine. A 3 heures, il sera donc 2 heures du matin. Une habitude prise en 1976, pour réaliser des économies d’énergie.



- Laurent Blanc, ancien entraîneur du PSG, aurait trouvé un accord avec l’Inter Milan selon la presse italienne. De son côté, le club parisien s’est imposé à Lille (0-1) vendredi soir en Ligue 1.