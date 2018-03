publié le 29/10/2016 à 12:10

Il s'agit d'un pan méconnu de notre histoire : les tziganes, internés en France pendant la Seconde guerre mondiale, sont au cœur d'un hommage national auquel assiste François Hollande sur le site de l'ancien camp de Montreuil-Bellay, dans le Maine-et-Loire. Il s'agit du plus grand des 31 camps : entre 6.000 et 6.500 nomades y ont été internés. À cette occasion, le président a reconnu la responsabilité de l'État dans leur internement pendant la guerre. Au micro de RTL, Dominique Raimbourg, député socialiste de Loire-Atlantique, qui est à l'initiative de la cérémonie, explique pourquoi cet événement est primordial.



"C'est nécessaire pour deux choses : c'est nécessaire pour se souvenir et pour construire l'avenir. À compter d'avril 1940, avant même que se mette en place le régime de Vichy, on a décidé d'interner les gens du voyage. Les Français ont interné délibérément d'autres Français. Le dernier camp ne ferme qu'en juin 1946 (il y a tout juste 70 ans, ndlr). Il y a donc là un traitement inhumain et peut-être aussi un peu déshonorant pour notre pays, avec un rationnement limité. C'est important de reconnaître quand le passé n'a pas été à la hauteur de ce qu'on peut espérer de la République. De la repentance pour se permettre de rebondir."

Si cette période de notre histoire est au centre de l'actualité ce samedi 29 octobre, elle est jusque-là très peu relayée. "C'est une culture essentiellement orale, et donc ça ne s'est pas transmis. À la Libération, personne n'était fier de cet épisode", explique le président de la Commission nationale consultative des gens du voyage.