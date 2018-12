publié le 21/12/2018 à 08:57

C'est la face cachée de l'affaire Ghosn qui est de loin la plus importante ! Renault, Nissan et, depuis peu, Mitsubishi constituent ensemble le premier constructeur auto mondial, avec un peu plus de dix millions de véhicules vendus l'année dernière. Un édifice baroque et jusqu'ici incroyablement efficace, mais en péril aujourd'hui.





Le premier défi qui attend l'alliance est d'intégrer davantage ces entreprises avec une structure durable, qui survive au fondateur, parce que Ghosn ne reviendra pas, quoi qu'il arrive. En donnant probablement à Nissan, le poids lourd, une pondération plus importante. Aujourd'hui, il ne possède que 15% de Renault, sans droit de vote, alors que le Français détient près de trois fois plus d'actions Nissan.

Quand un patron star quitte son entreprise, il y a bien souvent des cadavres dans le placard. Rarement des malversations - il reste toujours à établir la véracité des accusations portées contre Ghosn, mais souvent des abus de pouvoir. Une entreprise met des années à se relever d'un patron star, exactement comme un pays met du temps à se relever d'un dictateur éclairé.

Une séparation de Renault et Nissan serait contraire à la logique. Mais ça, c'est la raison. La culture et l'émotion peuvent conduire à des décisions très différentes, et c'est souvent bien plus important que la raison, même chez l'animal réputé rationnel qu'est l'entreprise.