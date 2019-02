publié le 12/02/2019 à 01:42

C'est un témoignage qui pose la question de la reconnaissance de l'identité. Née d'une gestation par autrui aux États-Unis, il y a 18 ans, Valentina, est une jeune femme qui suit des études à Londres. Aujourd'hui, elle n'est toujours pas reconnue par l'état civil français. Dans un livre, intitulé "Moi, Valentina, née par GPA", Valentina Mennesson relate son parcours de combattante, celle d'une enfant née autrement.



"Ma mère a le syndrome MRKH. Ses organes sont inversés, elle n'a pas d'ovaire et ne peut pas porter d'enfant. Mes parents voulaient fonder une famille du coup, ils ont pensé à la gestation pour autrui. Ils ont fait une Fécondation In Vitro aux États-Unis dans le ventre de ce que j’appellerais une 'gestatrice'", raconte-t-elle.

"C’est elle qui m'a porté, et qui aidé mes parents à fonder notre famille. Elle m'a juste portée, elle ne m'a pas élevée. Elle ne m’a pas voulu. Elle m'a juste portée!" dit-elle avec force. "Quand j'étais petite, je partais aux USA, je jouais avec les enfants de Mary. Tout se passait bien. Je savais qu'elle m'avait portée, mais je n’ai aucun souvenir du moment où on me l'a dit. Je l’ai toujours su, je crois".

"Ma gestatrice n’est pas ma deuxième mère !"

Dans son livre, Valentina combat les préjugés sur sa 'gestatrice', agités selon elle pour faire peur. Mais la jeune femme retrace aussi le combat mené par ses parents depuis 18 ans. "Qu’ils soient reconnus comme les parents de leurs enfants, on demande juste ça, on ne demande pas la lune ! Maintenant on est né, maintenant on est là", affirme-t-elle.



Un livre comme un passage obligé pour tourner la page et vivre enfin comme les autres familles. "J’espère que je ne vais pas devoir lutter toute ma vie pour me faire reconnaître comme l'enfant de mes parents. Je n’ai pas envie que ça me définisse toute ma vie. Le point final de notre combat, ce sera quand je serai reconnue comme la fille de mes parents", explique Valentina.