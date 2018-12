DIAPORAMA - Elon Musk dévoile son tunnel anti-bouchons sous Los Angeles

publié le 19/12/2018 à 19:00

"Les mines vont beaucoup plus profond que les plus hauts bâtiments". Voilà le principal argument avancé par Elon Musk mardi. Le milliardaire, patron notamment de SpaceX et de Tesla, a dévoilé devant un parterre de journalistes, la première étape de son nouveau projet: un tunnel censé révolutionner les transports urbains en contournant les embouteillages.



L'événement s'est déroulé près de Los Angeles, sur le parking de la Boring Company, la firme de forage, fondée par Elon Musk. Plusieurs Tesla Model X, ont circulé dans ce tunnel souterrain de 3,65 mètres de diamètres, équipées de roues latérales pour éviter de cogner les parois. Ces deux extensions rétractables pourraient être fixées sur n'importe quelle voiture électrique et autonome, Tesla ou non, "pour seulement 200 à 300 dollars" d'après l'entrepreneur.

L'expérience s'est déroulée sur environ 1,8 km à la vitesse maximum de 65 km/h. À terme, l'idée est de permettre à des milliers de véhicules électriques et autonomes de sillonner les sous-sols de Los Angeles dans des tunnels similaires à une vitesse approchant 250 km/h. Ces véhicules accéderaient au réseau de tunnels directement au niveau des voies de circulation, sans avoir besoin de s'arrêter, explique Elon Musk.

Mais pour promouvoir son idée, l'homme d'affaires doit d'abord réussir à réduire les délais et les coûts colossaux de la construction, "en moyenne trois à six mois pour creuser un mile (1,6 km environ, ndlr)" assure-t-il, pour un coût qui pourrait dépasser le milliard de dollars.