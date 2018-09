publié le 10/09/2018 à 09:40

Douze mois de prison avec sursis ont été requis contre Booba et Kaaris dans une affaire sans précédents dans l'histoire du rap français. On en parle avec notre spécialiste en musique, Philippe Manœuvre.



"Salut Miss Jade et salut à tous les kids de RTL ! En effet, la baston à l'aéroport entre Booba et Kaaris est une première dans le rap français. Mais dans la chanson française, ce n'est pas une nouveauté !", explique le journaliste, imité par Laurent Gerra.

Il livre des exemple. "On se souvient tous du bourre-pif qu'avait mis Aldo Martinez, le guitariste des Chaussettes noires, à Willy Lewis, le batteur des Chats sauvages, parce qu'il avait osé uriner sur sa mobylette Paloma Flash à la sortie de leur concert à l'Alhambra de Paris en 1961 en vedette américaine de Gilbert Bécaud", raconte-t-il.

"Vous voulez dire que les rappeurs d'aujourd'hui sont un peu les rockeurs d'hier ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Oui mais pas que ! On se souvient aussi du fight d'anthologie entre Matthieu et Timothée des Petits chanteurs à la croix de bois. Timothée avec piqué son paquet de choco BN à Matthieu qui, pour se venger, lui avait fait un croche-pied qui est resté dans les annales de la chorale religieuse", se souvient encore Philippe Manœuvre.



"Et il y a d"autres exemples ! On peut aussi parler de ce clash mémorable entre Frédéric François et C.Jérôme à la sortie de leur concert commun à la salle des fêtes Robert Hossein de Montluçon en 1987. En sortant de scène C.Jérôme avait dit : "Punaise ils étaient mou ce soir". Frédéric François avait répondu : C'est pas gentil d'insulter le public". C.Jérôme avait enchaîné avec : "Je dis ce que je veux, tu m’enquiquines". Et Frédéric François l'avait atomisé en répondant : "Flûte !", narre le journaliste, toujours imité par l'humoriste.