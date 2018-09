publié le 12/09/2018 à 10:07

"C'est l'heure de l'échange d'idées pour vous faire la vôtre. Haaan, t'as vu comme elle est smart ma punchline !" Marc-Olivier Fogiel, imité par Laurent Gerra, présente son émission On refait le monde, et reçoit Elizabeth Lévy et Jean-Marie Cavada.



"Islamo-gauchiste !, s'exclame la journaliste en toussant, imitée par Mademoiselle Jade. Bobo gauchiasse ! T'as pas une clope Fogiel ?" "Haaan ! Elle veut fumer la Zaza. Mais elle est folle !, réagit Marc-Olivier Fogiel, toujours par l'humoriste. C'est plus du tout trendy de fumer."

Il interroge Jean-Marie Cavada. "C'est quoi ce prénom Jean-Marie ? C'est ringard ! Je vais vous appeler JM, c'est plus hype ! Alors envoyez vos snaps à JM les internautes."

"Je vais tenter d'analyser le phénomène consubstantiel à l'allongement intrinsèque de la durée de vie, corrélée bien entendu au contexte socio-économico-culturel", se lance Jean-Marie Cavada, imité par Laurent Gerra. "Les internautes nous le disent sur Twitter, le coupe Marc-Olivier Fogiel, on n'a rien compris."