publié le 28/08/2018 à 10:02

"C’est la rentrée sur RTL et on accueille pour en parler un des animateurs emblématiques de la station : bonjour Laurent Ruquier" annonce Mademoiselle Jade. "Ahô Ahôôôô" répond l'animateur, imitée par Laurent Gerra. "Oui Aho Aho aussi. Laurence Boccolini arrive sur Europe 1 pour présenter la nouvelle émission qui sera en face des Grosses Têtes, ça vous fait peur ?" lui demande Mademoiselle Jade.



"Pas du tout, je vais la bouffer toute crue, la brocoli, ouh ouh ouh !", répond Laurent Ruquier, imitée par l'humoriste. "Vous êtes en forme…" souligne Mademoiselle Jade. "Et oui j’ai la patate, et les gens préfèrent les patates aux brocolis, ouh ouh ouh !"

"D’accord, Boccolini, brocoli, je crois qu’on a bien compris le jeu de mot", répond Mademoiselle Jade. "Et puis je fais les Grosses Tête avec Pierre Bénichou, mon pote âgé. Et un brocolis contre tout un potager, ça fait pas le poids, ouh ouh ouh !", poursuit Laurent Ruquier, imité par Laurent Gerra.

"C’est bon, je crois que cette fois tout le monde a bien compris, merci", répond Mademoiselle Jade. "En puis moi, je fais péter les audiences, et le brocoli, ça fait péter tout court, ouh ouh ouh !" s'amuse l'animateur imité par l'humoriste.