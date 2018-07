publié le 29/06/2017 à 09:57

C'est samedi 1er juillet que sera donné le coup d’envoi du 104e Tour de France, un événement sportif dont le succès ne se dément pas. Pour en parler, nous avons réuni une table ronde de personnalités. On retrouve d'abord Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, dont la ville va accueillir pour la première fois une étape de contre la montre en individuel. "Et alors, je vous sens toute esbaudie de la nouvelle ! Mais pouët-pouët, il était temps qu'on se rende compte que Marseille, c'est la ville du Stade Vélodrome et des pédalos du parc balnéaire du Prado", lance l'édile, imité par Laurent Gerra, à Mademoiselle Jade.



"Bonne mère, j'admets que dans les quartiers Nord on sort plus facilement le fusil à pompe que la pompe à vélo, mais nos cagoles, pour perdre leurs bourrelets tatoués, je peux vous dire qu'elles pédalent dur en salle de fitness", poursuit-il. Quelle retombée attend-il du passage du Tour à Marseille ? "Dans les bars du Vieux-Port et de la Canebière, une consommation record de pastis aussi jaune que le maillot du vainqueur, lance-t-il.

"Et puis, je vous le dis en toute confidence, Marseille, c'est aussi la ville de la French Conneque-chonne, alors si certains coureurs ont besoin de cocktails stimulants qui font pédaler plus vite, ce sera le moment. Mais surtout, ce qu'on attend, c'est qu'avec le barouf de la caravane du Tour, on n'entendra plus brailler le Mélenchon !", s'exclame Jean-Claude Gaudin, toujours imité par l'humoriste.