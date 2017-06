publié le 26/06/2017 à 09:31

Selon les derniers sondages, un mois après son accession à l'Élysée, le Président Macron bénéficie toujours de l'état de grâce. Une adhésion populaire qu'il a pu mesurer ce week-end et partager avec son inséparable épouse. "Emmanuel ? Emmanuel ? A table mon chéri, c'est prêt ! Je t'ai fait des endives au jambon", lance Brigitte Macron, imitée par Laurent Gerra. "Je suis là, Brigitte ! 13 ,14, 15... J'arrive !", répond son époux (lui aussi imité par l'humoriste), en faisant des efforts et en soufflant comme quelqu'un qui s’entraîne.



"Mais enfin Emmanuel, qu'est-ce que tu fais là-haut ? Descends tout de suite de cette barre !", lui intime-t-elle. "Mais euh ! C'est Arnold Schwarzenegger qui m'a dit de faire des tractions. Tu m’as vu sur le selfie qu'on a fait tous les deux ? On dirait une crevette à côté d'un cachalot !", répond-il. "Allons, allons, tu ne vas pas faire des complexes quand même ! Pense à monsieur Hollande, tu es très bien comme tu es...", le rassure-t-elle.

"Tu m’as vu jouer au tennis et à la boxe ?", poursuit le chef de l'État. "Bien sûr que je t'ai vu, mon chéri. Tu as transpiré en chemise blanche : je me demande bien comment je vais ravoir ton col, moi !", lui dit-elle. "Mais Brigitte, c’était pour avoir les jeux à Paris", insiste-t-il, avant de gueuler : "We are made for sharing !"