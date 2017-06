publié le 28/06/2017 à 09:39

Le Front national, qui s'est endetté pour financer les législatives, a lancé un "emprunt patriotique". Cependant, pour renflouer les caisses du parti, Marine Le Pen a décidé de trouver d’autres sources de financement, quitte à payer de sa personne. Nous sommes dans le métro parisien. Une rame s'arrête. Les portes s'ouvrent. "Bonjour mesdames, bonjour messieurs. N'ayez pas peur, je ne suis pas une voleuse. Je sais que vous êtes sans cesse sollicités, alors excusez-moi de vous importuner", lance sur un ton lent et fatigué la numéro un du FN, imitée par Laurent Gerra.



"Aujourd'hui je me retrouve très lourdement endettée, et aucune banque ne veut me prêter de l'argent. Je suis fâchée avec mon père qui ne veut plus entendre parler de moi. Je n'ai plus de nouvelles de ma nièce qui m'a laissée tomber", poursuit Marine Le Pen. "Certains d'entre vous avez peut-être voté pour moi à la présidentielle, mais tout ça m'a pas empêchée de me retrouver sans le sou", poursuit-elle.

"Alors si vous avez des petites pièce, ou un ticket restaurant, ou même les deux, ça me permettrait de rester propre sur moi et d'avoir un repas chaud", déclame encore la présidente du FN, toujours imitée par l'humoriste. "J'accepte même les anciens francs. À votre bon cœur, messieurs-dames. Merci madame, merci monsieur !", ajoute-t-elle en déambulant dans la rame.