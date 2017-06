publié le 23/06/2017 à 09:49

Avec cet été précoce, les tenues estivales sont déjà ressorties des placards. Notre débat du jour, c'est "pour ou contre le string ?" Philippe de Villiers est le premier à prendre la parole. "Je sais que les zélateurs de ce slip minimaliste prétendent qu'il a été inventé pour résoudre le problème de la marque de la culotte visible sous les pantalons moulants. Quelle hypocrisie !", éructe le Vendéen, imité par Laurent Gerra. "Que je sache, cela fait longtemps que le string ficelle, le tanga, le microkini et le slip brésilien ne se cachent plus sous les pantalons, ils s'exhibent sur les plages, et pas seulement à Copacabana ou à la Grande Motte, bonjour madame !", poursuit-il.



"Même le littoral vendéen a succombé à cette mode indécente, cet insoutenable attentat à la pudeur", peste-t-il. "Même sur les plages de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Saint-Jean-de-Mont, j'ai vu des mères de famille nombreuse dont l'abricot fendu est à peine dissimulé par une étroite bande de tissu, tandis que le SIF (leur sillon inter-fessier) est à peine dissimulé par un fil imperceptible, s'offrait au regard brillant de concupiscents estivants mâles, quand le slip de bain était soudain l'objet du syndrome dit 'du rouleau de pièces de 5 francs'", clame Philippe de Villiers.

"Mais le pire, c'est que les honnêtes pères de famille se sont mis eux aussi au string panthère. Je peux vous dire que certains week-ends ensoleillés, à Brétignolles-sur-Mer, on se serait plus cru sur une couverture de Têtu ue sur une plage familiale !", tonne-t-il.