publié le 29/01/2018 à 09:56

"Fumiers !" Pas de doute, c'est Gérard Depardieu qui vient rendre visite à RTL ce lundi 29 janvier. Quand Mademoiselle Jade lui demande ce quil lui arrive encore, le comédien, imité par Laurent Gerra, répond : "Non mais t'as pas vu dans quel état elle a mis Paris, Hidalgo, la dingo des bobos ?".



Et de s'expliquer. "Pour être bien sûr qu'on ne prenne plus la bagnole, elle a inondé Paris ! Pour venir à RTL, j'ai dû prendre un zodiac. Ah la saleté !", clame-t-il. Mademoiselle Jade tente de le raisonner, lui expliquant que la crue n'est pas la faute de l'édile et que c'est simplement une catastrophe naturelle.

"Et Hidalgo c'est pas une catastrophe naturelle, peut-être ? Et puis moi j'aime pas l'eau, c'est pas bon l’eau, ça fait rouiller. Le vin, c’est mieux. Mais tu vois le problème, c'est qu'il pleut jamais du vin, c'est toujours de la flotte", tempête Gérard Depardieu.

"On a quand même plus besoin d'eau que de vin", lui fait remarquer son interlocutrice. "Et Jésus alors, t'en fais quoi, hein ? Jésus-Christ, c'était pas la moitié d'un con quand même ! Eh ben comme par hasard, c'est pas du vin qu'il a changé en eau, c'est de l'eau qu'il a changé en vin !", tonne le comédien toujours imité par l'humoriste.