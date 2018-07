publié le 27/06/2017 à 09:38

Ce mardi 27 juin au soir, France 2 diffusera un divertissement musical qui sera sans doute très regardé puisqu'il propose de retrouver les plus grands tubes de l'été des dernières années repris par des interprètes parfois inattendus. Bien entendu, nous nous sommes procuré les extraits de cette grande fête musicale, comme ce grand moment musical où François Bayrou, imité par Laurent Gerra, reprend L'été indien de Joe Dassin.



Marielle de Sarnez,

Avec ta robe orange,

Tu ressemblais à une affiche pour Océdar,

Et je me souviens,

Je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là,

Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité :

On ira,

Où tu voudras, quand tu voudras,

Et on s'aimera encore

Quand le MoDem sera mort



Également au menu de cette émission spéciale, la reprise par Gérard Depardieu (imité par l'humoriste) du tube inoubliable de Julie Pétri, Ève lève-toi.

Ève ! Lève-toi, et danse avec la nuit !

L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi (alors arrête de brailler, tu m'as réveillé)

Ève, lève-toi, feignasse ! Tu as vu l'heure ?

Tes enfants ont grandi

En donnant la vie, je serai comme toi (enfin pas trop quand même, j'espère)



Réunis au Casino de Paris pour un rendez-vous exceptionnel et ensoleillé, les plus grands interprètes reprendront les grands succès estivaux comme Alain Juppé (imité lui aussi par Laurent Gerra) dans l'incontournable succès de Zebda, Tomber la chemise. Quant à François Hollande, il a choisi de prêter sa voix au Coup de soleil de Richard Cocciante.