publié le 22/06/2017 à 09:28

C'est la semaine dernière qu'est sorti l'album hommage baptisé Souchon dans l'air, un ensemble de reprises des plus grands succès d'Alain Souchon par treize artistes français. Un événement qui doit faire plaisir à l'intéressé, imité par Laurent Gerra ? "Oui, c'est sympa, ce petit hommage à mes petites chansons. Ça sent un petit peu le sapin mais c'est sympa", concède-t-il. "Il y en a qui vont croire que je suis un petit peu mort, je vais recevoir des fleurs et des couronnes, et Michel Drucker va raconter des petites anecdotes sur moi, c'est sympa", poursuit-il, en chantant "Oh la la le bel hommage, c'est à cause de mon grand âge".



De grands interprètes lui rendent hommage sur cet album, comme Vanessa Paradis. "Je l'aime bien Vanessa. Elle couine un petit peu, on comprend pas ce qu'elle dit, mais c'est sympa", confie Alain Souchon, toujours imité par l'humoriste. "Et puis il y a Benjamin Biolay aussi. Il renifle un petit peu en chantant, on dirait qu'il se mouche, C'est sympa Benjamin Biolay", ajoute-t-il, avant d'entonner : "Oh la la Benjamin Biolay, oh le bourdon qu'il nous met".

Fort du succès prévisible de l'album de reprises des chansons d'Alain Souchon, un second volet est d'ores et déjà programmé avec la participation d'immenses interprètes : JoeyStarr, Gérard Depardieu, Charles Aznavour, Vincent Delerm, Grand Corps Malade, Christophe Maé, Camille et François Bayrou, tous imités par Laurent Gerra.