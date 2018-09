publié le 10/09/2018 à 10:06

En ce lundi matin, Mademoiselle Jade accueille Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. L'homme politique, imité par Laurent Gerra, raconte avoir passé un week-end "épouvantable". Il s'est rendu à Calais, au festival vegan, qui a finalement été autorisé par le tribunal administratif. D'après le ministre, les vegans présents à ce festival n'ont pas hésité à s'en prendre aux forces de l'ordre...



"On a reçu euh des tomates, des carottes, des salades et même euh des endives ! Les plus extrémistes ont même fait péter sous le nez des CRS des euh choux de Bruxelles. Et je peux vous dire euh que ça pète bien un chou de Bruxelles !", explique-t-il, imité par l'humoriste. "Ils ont tenu des barricades pourtant interdites par la mairie. Des fous dangereux qui ne mangent que des graines !".



Pourtant, "il n’y a eu aucun débordement", rétorque Mademoiselle Jade. "C'est ça ! Et mon cul euh c'est du poulet ?! En plus maintenant ils s'attaquent au fleuron de la culture française : les euh charcuteries. Si les vegan l'emportent, après Daech, ce sera la dèche dans mes bouchons lyonnais. Et moi euh j'ai pas très envie que la cervelle de canut soit remplacée par euh de la compotée de tofu", s'énerve Gérard Collomb, toujours imité par Laurent Gerra.