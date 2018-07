publié le 28/11/2017 à 09:36

C'est la musique des Tontons flingueurs qui retentit ce mardi 28 novembre. "Salut poulette, ça biche ?", lance François Hollande, imité par Laurent Gerra. "Euh oui ça biche, et vous ?", lui répond son interlocutrice. "Au poil. T'as pas lu les baveux ?", lui demande l'ancien chef de l'État, rappelant qu'il avait rencontré le premier ministre grec Alexis Tsipras la semaine dernière. "Affirmatif ! J'ai causé au grec, les affaires reprennent", lâche-t-il. Quand Mademoiselle Jade cherche à savoir ce que ce sont dit les deux hommes, il répond sur un ton peu amène : "Si on te le demande, tu diras que t'en sais rien !"



Changement de sujet, donc. On apprend que Najat Vallaud-Belkacem a fait savoir qu'elle était candidate à la présidence du Parti socialiste. "Elle a de l'humour la Belkacem, elle devrait faire les Grosses Têtes !", réplique François Hollande, toujours imité par l'humoriste. N'aurait-elle donc pas, à se yeux, le profil pour prendre la tête du parti ? "Prendre la tête, ça oui, elle sait le faire ! Mais prendre la tête du PS, c'est pas la même limonade. Le taulier y en a qu'un, et il s'appelle mézigue. Faudrait voir à pas l'oublier, j'ai la gâchette sensible", prévient-t-il.

"Décidément, depuis quelques temps, vous vous montrez particulièrement véhément monsieur Hollande !", lui fait remarquer Mademoiselle Jade. "Comment qu'elle cause. Tu t'es crue à l'Académie française ou bien ? Pas de chichi avec moi la môme. Avec bibi c'est à la bonne franquette !", balance l'ex-chef de l'État.