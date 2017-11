et Jade

publié le 24/11/2017 à 09:31

C'est l'arrivée du Beaujolais nouveau, la semaine dernière, qui a inspiré Laurent Gerra ce vendredi 24 novembre. Premier à avoir dégusté le crû 2017, Dominique Strauss-Khan. "Comme je suis un amateur de chaudes pines, euh de chopines, je ne rechigne pas à m'arroser la meule", raconte l'ancien patron du FMI, imité par l'humoriste. Cette année, il trouve que le breuvage "a de la robe, de la cuisse, de la fesse et une très belle chute de reins".



C'est ensuite Valéry Giscard d'Estaing, lui aussi imité par Laurent Gerra, qui fait son apparition. Il arrive à peine à articuler. Quand Mademoiselle Jade demande ce qui lui arrive, l'ex-président de la République met en cause le Beaujolais nouveau. "Il m'a brûlé la langue, et j'ai des aphtes", se plaint-il. "Ils m'ont donné une piquette infâme, d'une aigreur ! J'ai des brûlures d'estomac. ce matin, j'ai pissé des lames de rasoir", poursuit VGE. Il raconte que le bistrotier de Chanonat lui a refilé du Beaujolais nouveau d'il y a deux ans. "Ah le radin !", tonne-t-il.