et Jade

publié le 23/11/2017 à 09:34

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, à l'origine de la venue en France des parents du bébé panda du zoo de Beauval à Saint-Aignan (Loir-et-Cher), a rendu visite mercredi 21 novembre à Mini Yuan Zi. "Ce sont les autorités chinoises qui m'ont invité", explique l'ancien chef de l'État, imité par Laurent Gerra. "Les parents du panda ont fait crac-crac, et ils ont fait un bébé panda. Comme moi avec ma Carlita", poursuit-il.



"Elle vous a dit que j'étais un merveilleux amant et que je la faisais grimer au rideau ?", demande-t-il à Mademoiselle Jade. "Oui elle a, en effet, évoqué sa fantastique vie sexuelle. Mais restons sur le sujet. Le bébé panda n'a toujours pas de prénom, et c'est Brigitte Macron qui doit le baptiser en décembre. Avez-vous une idée à lui suggérer ?", l'interroge son interlocutrice.

"Moi je l'appellerais François. Il est tout bouboule, tout maladroit, il me rappelle François Hollande", répond Nicolas Sarkozy, toujours imité par l'humoriste. "Et puis François Hollande, en tant que socialiste, c'est comme un panda, une espèce en voie d'extinction", raille-t-il.