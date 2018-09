Laurent Gerra imitant François Bayrou : "À cause de mon bégaiement, l'institutrice me tirait les ore

et Jade

publié le 07/09/2018 à 09:46

Au lendemain de la rentrée scolaire, certaines personnalités reviennent sur leur enfance et leur propres souvenirs d'école. Mademoiselle Jade a accueilli François Bayrou, angoissé à chaque rentrée, à Bordères. Imité par Laurent Gerra, le maire de Pau et président du Modem explique que ce n'était pas lui qui n'aimais pas l'école, "c'est elle qui ne m'aimait pas beaucoup".



Pourtant discret, ne se plaçant "ni trop devant, ni trop derrière, ni bien au centre", François Bayrou avoue avoir été "victime de harcèlement scolaire de la part du corps professoral" : à cause de son bégaiement, chaque jour, l'institutrice lui "tirait les oreilles".

Mademoiselle Jade a également recueilli les souvenirs de Michel Houellebecq, Grand corps Malade, Alain Souchon et Franck Ribéry.