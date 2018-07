publié le 28/08/2017 à 09:39

En ce lundi 28 août, c'est la rentrée sur RTL, mais c'est aussi la rentrée politique. Une rentrée d'ores et déjà mouvementée pour le président de la République, Emmanuel Macron, qui doit déjà faire face aux critiques. Après François Hollande et François Bayrou, le dernier en date à passer à l'offensive, c'est Alain Juppé. "Je viens de réunir mes fidèles à Bordeaux, c'était bath ! On était tous en pantalon corail, polo fushia et mocassins bateau, ça avait une sacrée gueule toute cette jeunesse", confie le maire de Bordeaux, imité par Laurent Gerra.



"J'ai dit et je le répète, car je n'ai peur de rien, je suis un guedin, un déglingo de la petite phrase : Macron et sa volonté de faire de la politique autrement, ça me fait bien rigoler ! Je me marre ! J'ai la rate qui se dilate ! Je suis LOL !", s'amuse-t-il. Et de lancer "une petite dernière pour la route" : "Ce n'est pas En Marche qu'ils auraient dû s'appeler, c'est En Panne !"