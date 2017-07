et Jade

publié le 05/07/2017 à 10:01

Jean-Pierre Raffarin, grand ami de la Chine, appelle président de l'Empire du Milieu, alors que le pays est au cœur d'un scandale alimentaire qui touche ses vins. Des milliers de bouteilles ont dû être retirées car elles ne concernaient que 20% de raisin, le reste étant des composés artificiels. L'ex-premier ministre avertit son interlocuteur qu'il a bien reçu ses bouteilles. "Tu as vu l'étiquette, c'est Bordeaux chinois. Il est pas cher en cette période de crise économique", vante le président chinois, imité par Laurent Gerra.



"Mais vénérable guide du peuple chinois, Bordeaux ça ne s'écrit pas B-o-d-o !", lui fait remarquer Jean-Pierre Raffarin, lui aussi imité par l'humoriste. "Et qu'est-ce que c'est que ce château en plastique que tu as mis sur l'étiquette ?", interroge-t-il sur le ton de l'inquiétude. "C'est pour faire joli", lui répond le chef de l'État.

"Et tu as vu au fond de la bouteille ? Il y a une femme à poil, comme au fond du bol de saké ! C'est très rigolo !", fait remarquer le président chinois. "Mais ce n'est pas du Bordeaux, ce n'est pas du Bordeaux que je sache", s'étrangle Jean-Pierre Raffarin. "Dans le vrai Bordeaux, il n'y a ni bulles ni acide chlorhydrique !", éructe-t-il encore.