publié le 06/07/2017 à 10:19

Replongeons-nous dans la France des années 70 (c'est très à la mode en ce moment). Bien avant Nicolas Hulot, l'écologie était incarnée par Haroun Tazieff. "On me dit que je suis Cassandre, mais en France la terre a tremblé. Je prévois des millions de morts, je prévois un énorme cataclysme accompagné de cataclysmes dévastateurs. La Côte d'Azur se détachera de la France, et la dérive du continent entraînera la fermeture du détroit de Gibraltar", prédit le spectaculaire vulcanologue, imité par Laurent Gerra.



"Ça va craquer, le volcan Pinacolada se mettra à cracher des cendres qui obscurciront le ciel, entraînant une glaciation mondiale", poursuit-il. "Les ours polaires envahiront le métro parisien, à la station Glacière. Je suis Cassandre, mais il faut le dire : la grande crevasse de San Pelligrino au Mexique déversera des flots de lave en fusion, du magma, il y aura des fumerolles...", poursuit Haroun Tazieff, interrompu par Mademoiselle Jade.