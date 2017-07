publié le 04/07/2017 à 09:55

Karl Lagerfeld a présenté sa collection printemps-été de mode de rue, la Street Fashion. À cette occasion, notre ami Didier Lambert (alias Mc Bâtard) a accepté de collaborer avec le célèbre couturier. Bien entendu, nos micros étaient présents. "Oh eh oh ! Eh m'sieur Lagerfroide, c'est vrai comme quoi, vous dans la mode, vous voyez toute la journée des meufs à oil-pé ('à poil' en verlan, Ndlr), comme dans les films de boules à mon cousin qui a dévalisé le Vidéo Futur de Grigny ?", demande le jeune homme, imité par Laurent Gerra.



"Naturlish qu'on voit des filles toutes nues dans la mode ! On n'a pas le choix. De toute façon, sans porte-manteaux qui tortillent du cul, pas de défilés sur les Champs-Élysées !", répond le couturier, lui aussi imité par l'humoriste. "Mais ne vous inquiétez pas, avec un éventail on s'habitue à l'odeur !", précise-t-il.

"Oh c'est trop de la balle votre taf, Monsieur Lagarcefolle" !", réplique Didier Lambert. "Mais on peut y toucher quand on veut ?", interroge-t-il. "Évidemment qu'on touche quand on veut ! On peut faire des surpiqûres dans les matières et les étoffes. on leur tire les cheveux quand elles pètent un talon ou un accessoire", lui répond Karl Lagerfeld.