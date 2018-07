Laurent Berger est l'invité de RTL

et La rédaction numérique de RTL

publié le 17/07/2018 à 06:32

Il est à la tête d'un syndicat dit réformiste, la CFDT. Laurent Berger est l'invité de Jérôme Chapuis ce mardi 17 juillet. Après trois mois de mouvement, la CFDT a décidé de mettre un terme à la mobilisation des cheminots, alors que la CGT et Sud-Rail ont prévu plusieurs jours de grève pendant les vacances.



Mais s'il a mis sur pause le combat contre la réforme de la SNCF, Laurent Berger reste actif sur plusieurs fronts. Il doit notamment rencontrer Emmanuel Macron ce mardi 17 juillet, avec plusieurs autres responsables syndicaux et patronaux. Ces derniers mois, il a été reproché au président de la République d'avoir méprisé les syndicats, qui ne s'estiment pas assez écoutés. Emmanuel Macron a donc changé son fusil d'épaule et convoqué différents représentants à une grande réunion.

Qu'attend-il de cette rencontre ? Comment voit-il les prochains mois sur le plan des réformes ? Se battra-t-il au côté des autres syndicats ? Rien n'est moins sûr car la CFDT avait décidé de ne pas défiler aux côtés des autres syndicats plus contestataires le 1er mai dernier. Ils devront pourtant montrer un front uni face à Emmanuel Macron.