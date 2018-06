publié le 27/06/2018 à 17:12

Alors que ce jeudi 28 juin sera le dernier jour de grève unitaire à la SNCF, Emmanuel Macron a signé ce mercredi 27, sous l’œil des caméras, le texte de la réforme ferroviaire. Entouré d’Elizabeth Borne et de Benjamin Griveaux, le président de la République a délivré un discours dans lequel il est revenu sur les différentes étapes de cette réforme très contestée.





"La qualité de service pas au rendez-vous", "la dégradation de l'état du réseau" et le "modèle économique dans l'impasse" ont ainsi convaincu le gouvernement et le parlement de "faire ce qui était refusé ou évité depuis tant de décennies", a expliqué le président de la République. Il a par ailleurs assuré que l'État allait investir "dix millions d'euros par jour sur le réseau" afin de le moderniser.



Pour cette promulgation, dont la mise en scène était la même que pour les ordonnances modifiant la loi travail, Emmanuel Macron a tenu a rappeler que "cette étape importante de la transformation, de la modernisation du pays se poursuivra[it] sur d'autres sujets dans le même esprit de dialogue et de modernisation".