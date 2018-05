Laurent Berger est l’invité de RTL

publié le 01/05/2018 à 07:00

En ce jour de fête du travail la CFDT ne défilera pas aux côtés des autres syndicats plus contestataires, mais organise à la place un "1er Mai culturel et revendicatif". Au menu : projection en avant-première du film italien 7 minuti, sur des ouvrières d’une usine textile. La convergence des luttes défendue par la CGT attendra.



"Plutôt que de discuter de ce qui nous différencie, on doit voir ce qui nous rassemble. On tombe trop souvent dans le jeu de la division organisée par d’autres", déplorait Philippe Martinez dans un entretien à Libération dimanche 29 avril. Malheureusement pour le syndicaliste, seul Solidaires se joindra à lui pour battre le pavé ce mardi.

De son côté Laurent Berger préfère se concentrer sur les discussions avec les cheminots qui doivent se dérouler à Matignon le 7 mai prochain. "Personne ne croit que le Premier ministre va revenir sur la loi votée. Je ne sais pas si on sera écouté, mais cette ouverture est très importante, car on a besoin de donner du sens à la discussion, pas de montrer les muscles", a estimé le leader syndical le 29 avril au Grand Rendez-vous Europe 1 - CNews - Les Echos.

"Il ne faut pas que les cheminots se sentent humiliés. (…) Il y a une logique bloc contre bloc, on veut des gagnants et des perdants, et c'est pour ça qu'on n'avance pas", avait-il ajouté. Entre négociation et confrontation, Laurent Berger semble avoir fait son choix.

