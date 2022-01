Landes : à la rencontre de Jean-Baptiste, le "Captain America" de Mont-de-Marsan

Ce super héros là ne vit pas à New York, mais à Mont-de-Marsan dans les Landes. Son histoire est à découvrir dans le dernier numéro du magazine Society. Les fans de la franchise Marvel y reconnaîtront Captain America. Et là vous vous dites sûrement " Quoi Captain America existe vraiment et habite dans le Sud-Ouest de la France ?".

Eh bien pas tout à fait. Encore que ! Depuis quelques années les Montois ont la chance de croiser régulièrement un drôle de personnage portant un bouclier étoilé aux couleurs des États-Unis d'Amérique. Mais alors si ce n'est pas le vrai Captain America, qui est-ce ?

Il s'appelle Jean Baptiste, a 27 ans, et depuis l'été 2018, sa vie a changé. Elle a basculé le soir où il allume Netflix et lance le film Captain America : First Avenger. Le jeune cuisinier intérimaire vit seul dans son petit appartement avec ses trois ordinateurs. Célibataire, il reconnait être plus à l'aise avec ses écrans qu'avec ses semblables. Mais ça, c'était avant !

Beaucoup de coïncidences

Avant ce soir de 2018 qu'il passe en tête à tête avec le héros de Marvel. Comme Steve Rogers, le personnage sous le costume de Captain America, Jean Baptiste se déplace à moto. Comme Steve Rogers, il a travaillé pour l'armée. Et comme Steve Rogers, Jean Baptiste n'a jamais connu son père. Beaucoup de coïncidences c'est vrai. Mais pas de quoi changer une vie ?

Et pourtant, deux semaines après le visionnage du film, Jean Baptiste reçoit un legging et un haut moulant bleu floqué de l'étoile du héros américain. Il commence par porter sa tenue quand il va à la salle de sport. Et contrairement à ses craintes, personne ne se moque de lui. Au contraire. Il décide ensuite de porter son ensemble et son bouclier au supermarché en balade et parfois même au travail

Son rêve : visiter l'Amérique

"Quand j'ai passé une journée de merde, je prends ma moto, je mets mon costume et je passe le long des arrêts de bus", dit-il dans les colonnes de Society. "Les gens me font des signes et ça me fait du bien". L'histoire de Jean-Baptiste, c'est finalement celle de la quête d'existence.

Oui, en devenant Captain America, Jean-Baptiste a donné un sens à sa vie. Il a vaincu l'indifférence que provoque un anonyme dans une foule anonyme. Quand il ferme les yeux, le jeune homme s'imagine dans une rue de New York, illuminée par les buildings.

Pour vivre son rêve, visiter l'Amérique, il lui faudrait 3.000 euros. Le prix qu'on lui a proposé contre sa moto customisée Captain America. "Jamais de la vie", répond Jean Baptiste.