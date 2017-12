et AFP

publié le 09/12/2017 à 12:01

C'est au sein de l'académie de Créteil (Val-de-Marne) que la première "unité laïcité" verra le jour, avant d'être généralisée dans toutes les académies de France. Jean-Michel Blanquer a annoncé la mesure à la veille du 112ème anniversaire du vote de la loi 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, "une des lois les plus importantes dans l'histoire de la République", pour le ministre de l'Éducation.



L'objectif de ces "unités laïcité" ? Elle pourront notamment "intervenir à l'appui des différentes institutions sur le terrain pour les (les professeurs, ndlr) aider à défendre la laïcité dans les 'situations' où elle est contestée". Le gouvernement a donc décidé la création, au coeur du ministère de l'Education d'un "comité des sages", dont la constitution sera annoncée prochainement, qui "aura une vision sur les problèmes" observés en France et "permettra de définir les règles du jeu de la laïcité".



"Il est extrêmement important de continuer à faire vivre cet esprit de laïcité", or "il arrive qu'en cours certaines convictions conduisent à une volonté de prosélytisme ou la contestation des règles communes", a-t-il souligné, notant que face à ces situations, les professeurs peuvent éprouver un sentiment de "solitude".

Instaurer un dialogue avec les familles

C'est "l'équivalent de cette unité laïcité" qui sera instauré à l'échelle de chaque département, a indiqué Jean-Michel Blanquer. Ces différentes "unités laïcité" seront constituées d'équipes pluridisciplinaires comportant des juristes, des psychologues ou encore des pédagogues. "Le but c'est de pouvoir instaurer un dialogue avec les familles quand c'est nécessaire, d'avoir une expertise sur chaque situation, une vision homogène sur chacun des cas", a poursuivi le ministre.



Jean-Michel Blanquer aura l'occasion de détailler cette mesure dimanche 10 décembre sur RTL, lors du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, à partir de 12h.