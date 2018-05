Nouveau guide de la laïcité à l'école : "Blanquer joue la carte de la fermeté"

publié le 30/05/2018 à 07:51

C'est ce mercredi 30 mai que va être remis dans toutes les écoles, collèges et lycées le nouveau guide pour promouvoir la laïcité. Un guide à destination de tous les enseignants, proviseurs ou assistants d'éducation. Pour le ministre Jean-Michel Blanquer, il s'agit de répondre à tous les cas mettant en cause le principe de laïcité dans l'éducation nationale.



Il s'agit d'être plus ferme. Le ministre dit "plus volontariste", mais ça revient au même. Vous savez ce qui est écrit en préambule de ce guide, ce "vade-mecum" (comme on l'appelle) qui a été mis au point par un conseil des sages ? "La loi ne se négocie pas, elle s'explique". Cela change de ton par rapport au précédent livret sur la laïcité qui avait été diffusé dans le précédent quinquennat.

"La loi ne se négocie pas, elle s'explique". Autrement dit, elle s'applique. Autrement dit, être plus ferme et moins "accommodant". Cela veut dire refuser les faux certificats médicaux qui permettent aux petites filles d'être dispensées de piscine pour des raisons religieuses. Vous savez, il y a quelques années, on s'était rendu compte qu'en Seine-Saint-Denis c'était le même médecin qui établissait tous les certificats médicaux.

Faire surtout de la prévention ? Insuffisant

Cela veut dire ne pas tolérer que des assistants d'éducation refusent de serrer la main de leurs collègues femmes. Cela veut dire dispenser les mêmes cours de SVT partout, notamment quand on aborde l'éducation sexuelle (ce n'est pas à la carte !). Cela veut dire interdire à la cantine la distinction des tables "avec porc" et "sans porc", comme le font certains élèves qui ne veulent pas se mélanger.



Tous ces cas existent. Tout cela a été mentionné par les profs, les agents et les proviseurs au ministère. Désormais, ils sont répertoriés dans ce guide. Parallèlement, le personnel aura à sa disposition une boîte mail qui permettra de faire remonter les problèmes auxquels ils sont confrontés, avec au moins une première réponse dans les 24 heures.



Il faut faire de la prévention. Mais faire surtout de la prévention, c'est largement insuffisant. La prévention, c'est un peu "fleur bleue" aujourd'hui. Après tant de laisser aller, on n'en est plus là. Il faut passer à nouvelle politique, plus stricte, et faire en sorte que la laïcité ne soit pas vue comme une menace, mais plutôt comme un bien commun.



Rassurer les enseignants

Reste qu'on est souvent loin de la théorie à la pratique. Et ce n'est pas avec un nouveau "guide" sur la laïcité que l'on va pallier tous les manquements, toutes les incivilités, comme un coup de baguette magique. Pour le ministre Jean-Michel Blanquer, l'enjeu c'était de redonner de nouvelle règles du jeu et de ne plus rien mettre sous le tapis.



Vous savez chez les enseignants, il y a ceux qui font ce qu'ils peuvent, il y a ceux qui ont peur d'être vus comme ceux qui créent les problèmes, il y a ceux aussi qui ont peur pour eux-mêmes et pour leur vie. Et puis il y a ceux qui pensent qu'on a tort de vouloir trop de laïcité, trop de République, que c'est stigmatisant. Ils sont heureusement minoritaires.



Avec ces derniers, on ne pourra pas inverser la tendance. Mais avec tous les autres, si cela permet de les rassurer, de les prendre en considération, de les aider à faire face à des situations compliquées, ce sera déjà pas mal.