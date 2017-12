Blanquer sur RTL : "J'aurai des statistiques à l'avenir sur les problèmes de laïcité"

publié le 10/12/2017 à 12:44

"Je ne vais pas faire comme si les choses n'existaient pas. Il faut regarder les choses en face". Si Jean-Michel Blanquer lors du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro a reconnu qu'il y avait des problèmes autour de la laïcité dans les établissements scolaires, il a également affirmé qu'il aurait prochainement "des statistiques sur les problèmes de laïcité".



"Je n'en ai pas encore mais c'est une chose à laquelle je veux remédier", a expliqué le ministre de l'Éducation, qui a ajouté : "Je sais toute une série de choses factuelles suffisamment développées pour que je prenne des mesures".

En réaction aux remontées qui lui sont parvenues, Jean-Michel Blanquer a ainsi confirmé la mise en place prochaine d'"unités de laïcité". Celles-ci seront constituées dans chaque académie de France, avec une inauguration prévue à Créteil. Le but ? "Avoir les bonnes approche sur le plan juridique et la bonne vision du sujet", annonce le ministre. Concrètement, dès qu'il y a aura une alerte sur le terrain, ces unités seront saisies et diront quelle est la démarche à employer.

Objectif : rompre avec la solitude des enseignants

Un conseil de sages de la laïcité sera également créé à l'échelle gouvernementale, qui lui aura pour vocation de "développer la vision laïcité a l'école mais aussi de déterminer l'attitude que nous avons à avoir dans des cas concrets", a poursuivi Jean-Michel Blanquer. Le ministre a expliqué que cette mesure avait également pour objectif de rompre avec la solitude des enseignants confrontés à ce genre de problèmes, "et qui parfois capitulent".



"Un professeur qui se trouve dans cette situation doit pouvoir compter sur son établissement, et l'établissement doit compter sur le rectorat", où seront donc instaurées ces unités de laïcité.