"La voiture autonome, c’est une réalité technique", assure Jean-Claude Girot

Le Mondial de l’Automobile ouvre ses portes au grand public samedi 1er octobre au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. L’occasion d’admirer les nouveaux modèles des constructeurs. "Le Mondial reste le premier salon de l’auto au monde, avec 1,2 millions de visiteurs. On vient au salon pour rêver", lance Jean-Claude Girot, le nouveau commissaire de l’événement.



Plusieurs grandes marques sont absentes cette année, comme Volvo, Mazda, Ford et Aston Martin. "Je préférerais qu’ils soient là mais je ne commente pas la stratégie commerciale de mes clients. Aston Martin est là, avec une présence qui n’est pas habituelle, elle finance mon exposition", précise Jean-Claude Girot, qui pense déjà à l’édition 2018, celle des 120 ans du Mondial.

Le commissaire évoque aussi les futures évolutions du secteur et ce qui attend les conducteurs. "La voiture autonome, c’est une réalité technique. Les voitures à essence vont continuer encore de nombreuses années, mais il y a une montée en puissance des électriques, avec une autonomie qui augmente. On oublie aussi les voitures au gaz. Le GPL commence à prendre de l’ampleur dans notre pays. C’est un carburant propre et moins cher."