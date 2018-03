publié le 28/09/2016 à 06:54

Avez-vous déjà imaginé combien de temps on passe dans notre voiture au cours de notre vie ? Réponse : plus de 32.000 heures, c'est à dire trois ans et dix mois. C'est certes un peu moins que la moyenne européenne, qui dépasse les quatre ans, mais c'est énorme. Surtout quand on apprend que l'on passera au total un an de notre existence à rouler de nuit. Et même si nous somme râleurs, l'enquête nous apprend que l'on peut aussi être de bonne humeur. Et oui ! Exemple : c'est le lieu idéal pour écouter la radio et chanter à tue-tête. En auto, on dépasse les vélos et l'on joue les sopranos 4.800 fois dans sa vie.



L'auto, c'est sa seconde maison où l'on s'y coiffe, s'y rase, et où les femmes s'y maquillent près de 2.000 fois. On y médite aussi, après des milliers de disputes, de réconciliations et de câlins. On y échangera au total 3.042 baisers amoureux précisément, et on y fera entre deux et trois fois l'amour dans notre vie. Plutôt à la traîne dans ce domaine les Français, car la moyenne européenne est de quatre, voire huit pour les champions toute catégorie de la séduction des banquettes arrières, les Italiens !

Autre question posée : comment voyez-vous la voiture de demain ? Ce n'est ni le look, ni la puissance, mais le confort qui arrive en tête, avec un quart des réponses. Pour un tiers des Français, notre voiture sera autonome. Bref, aujourd'hui nous passons du temps en voiture et demain nous serons moins occupés à conduire demain. Alors autant se sentir vraiment bien à bord. D'autant que les limitations de vitesses incitent à vraiment plus de zénitude.