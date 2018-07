La taxe sur les ordures ménagères jugée efficace pour améliorer le tri

publié le 29/11/2016 à 21:42

Taxer pour mieux trier. C'est ce qui semble être la solution pour changer les comportements et ainsi améliorer notre façon de trier nos ordures, selon un avis de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) publié mardi 29 novembre.



À travers 190 collectivités, 4,5 millions de Français sont soumis à ce dispositif qualifié de "tarification incitative". Cette taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères (TEOM), qui tourne autour de 95 euros par an et par habitant, est inclue dans la taxe foncière ou les charges locatives. Elle varie en fonction du volume de déchets, de leur poids ou du nombre de présentations du bac à la collecte.

Selon l'Ademe, ce dispositif a permis de réduire de "30 à 50%" la production par habitant d'ordures ménagères résiduelles, c'est à dire tout ce n'est qui n'est pas trié au domicile, dans les collectivités qui l'ont mis en place. Et les Français qui l'ont testé en sont visiblement satisfaits car, selon un sondage, 70% d'entre eux sont favorables au maintien de ce mécanisme.

Renforcer la communication sur les gestes de tri

Mais si l'Ademe considère que cette tarification incitative est "sans équivalent pour faire évoluer les comportements", elle relève aussi le fait que cela nécessite un investissement important. Il faut en effet équiper les poubelles ou les bacs de puces ou donner aux ménages une carte d'accès au conteneur. De plus, les impayés fleurissent tout autant que les dépôts sauvages de déchets. Pour éviter ces comportements, qui restent "marginaux", l'Ademe préconise de renforcer la communication sur les gestes de tri.



D'ici 2020, 15 millions d'habitants devraient être soumis à ce dispositif et 25 millions en 2025, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique.