La SPA cherche plus de 3.000 familles pour "le mois de l'adoption"

Un chien et un chat (illustration)

publié le 14/09/2020 à 23:15

Crise sanitaire oblige, les stérilisations ont été rendues compliquées, et la SPA a dû faire face à une arrivée inattendue de portées de chatons dans ses refuges. Désormais, elle cherche quelques milliers de "familles responsables" pour les accueillir.

Le bilan de l'été est "mitigé" pour l'organisation. En juillet et en août, les abandons de chiens ont diminué de 14%, mais 8.558 animaux ont malgré tout atterri dans des refuges. 3.300 animaux sont désormais placés en adoption.

En temps normal, la SPA organise son "traditionnel week-end des Portes Ouvertes", dont l'objectif est de rassembler "des milliers de visiteurs sensibles à la cause animale". Une rencontre annulée pour la sécurité des visiteurs et des "équipes salariées et bénévoles SPA travaillant en refuge".

L’événement est donc remplacé par un "Mois de l'adoption" qui mobilisera 62 refuges à travers le pays. Un "projet inédit" qui "permettra aux personnes qui ont le projet d’adopter, de le concrétiser dans les meilleures conditions".

> C'est le mois de l'adoption !