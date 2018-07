La SNCF évacue "10.000 mètres cubes d’eau par heure" dans le RER C

publié le 29/01/2018 à 10:52

Le pic de crue de la Seine a été atteint dimanche 28 janvier à Paris : 5 mètres 86. Conséquence directe de cette crue, le tronçon central de la ligne C du RER à Paris restera fermé jusqu'au 5 février minimum.



"Les prévisions de Vigicrues nous disaient initialement que le pic de crue serait atteint en début de week-end alors que ça a été plus lent", explique Alain Krakovitch, directeur général de SNCF Transilien pour justifier du report de la date de reprise, initialement fixé au 31 janvier.

"C’est plus un plateau qu’un pic. La Seine va rester à un niveau élevé toute la semaine. Dans ces conditions-là, on n’est pas capable d’affirmer qu’on pourra rouvrir avant le 5 (février)."

La cause est à chercher dans le système de ventilation de la ligne du RER C. Passés les 5 mètres 80, des ventaux doivent être fermés et le tunnel n’est plus opérationnel. "On doit aussi protéger nos installations, reprend Alain Krakovitch. Il y a un phénomène de capillarité."

La ligne 10 du métro en remplacement

L’eau remonte en fait des nappes phréatiques et met en péril les installations électriques. Des stations et des gares sont inondées, forçant les équipes techniques à pomper l’eau qui stagne entre les rails. "On a vingt pompes qui fonctionnent sur le tronçon central du RER C. Cela représente 10.000 mètres cubes par heure."



Pour traverser Paris, les usagers du RER C concernés doivent utiliser la ligne 10 du métro et 63 du bus.