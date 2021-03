publié le 14/03/2021 à 11:29

Clara, 28 ans, était DJ dans la vie d’avant. “Je travaillais dans le monde de la nuit, mais tout s’est arrêté le 13 mars”, avec la fermeture des discothèques. La jeune femme s’inscrit alors à Pôle Emploi, qui lui propose une formation dans une drôle d’école : la Rocket School. “Le recrutement ne s'y fait pas sur des diplômes ou l’expérience, mais sur des tests de personnalité".

L’école forme à trois métiers du digital qui peinent à recruter : le marketing, le commercial et le support client. La sélection se fait sur les “soft skills”, les compétences douces, en gros la façon dont une personne se comporte. Elles sont évaluées par un test de personnalité en ligne d’une heure et les résultats sont analysés par une intelligence artificielle qui sélectionne les meilleurs candidats.

“En fonction de ce test, on va identifier dans quel job la personne sera plus à l’aise. Est-ce qu’elle préfère faire les choses dans le détail ou de façon large, par exemple”, expose Cyril Pierre de Geyer, le fondateur. Le résultat apparaît sous la forme d’un score : Clara a 79% de potentiel de réussite, avec des qualités d’écoute, de diplomatie et d'ouverture d’esprit très élevées. Après ce test, l’école lui dit qu’elle est faite “pour le métier de customer success manager, autrement dit chargée de clientèle”.

Commence alors un “boot camp” : trois mois de formation intensive et pratique. Elle entre ensuite en alternance dans une start-up spécialisée dans l'analyse de données. "Je n'avais aucune prétention à accéder à un poste tel que le mien aujourd'hui avec le CV que j'avais", dit-elle. 700 candidats sont admis chaque année à la Rocket School, présente à Paris, Marseille, Lyon et Nantes, et 95% des élèves de l’école trouvent un emploi après la formation.